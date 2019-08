Le généreux et courageux défi du jeune Paul

Paul Obry-Paillandi est un jeune handicapé qui vit à Poindimié. Des obstacles, il en a franchi plus d’un pour apprivoiser son handicap. Il est infirme moteur crânien (IMC) depuis la naissance, ce qui entraîne un problème de motricité de tout un côté de son corps.

C’est dans la natation que Paul a finalement trouvé son élément depuis maintenant une dizaine d’année. A tel point qu’il est devenu champion de la province Nord en handisport.

Une compétition en Australie

2020 sera une année particulière pour lui. Il participera, en mars, à une compétition de natation, en Australie. Pour lui, le voyage ne pose pas de problème, car il est employé à la piscine de Poindimié, où il consacre une partie de son temps libre à s’entraîner. En revanche, pour deux de ses camarades, également en situation de handicap, financer le voyage est plus compliqué.

Le jeune homme, que l’on dit aussi humble que courageux, souhaite les aider et pour cela, il s’est lancé un défi pour récolter des fonds. Le 10 août, jour de ses 21 ans, il fera la traversée à la nage de l’ilôt Tibarama jusqu’à la darse du même nom, soit 1,6 km en pleine mer.

Pas de course, pas de record à établir, Paul se jette à l’eau pour le geste, mais cela reste néanmoins un grand défi pour lui. Des personnes ont déjà pris contact avec son père Thierry Paillandi, ils veulent soutenir et encourager Paul en nageant avec lui. Il sera également accompagné par des va’a et des canoës kayaks.

Pendant que Paul nagera, le public l’attendra à terre, où règnera un air de fête avec un plateau musical, de la restauration, des danses et de la pétanque.

« Paul a affronté beaucoup de choses depuis qu’il est tout petit », souligne son père. « S’il en est là aujourd’hui, c’est bien sûr parce que nous les parents, nous avons toujours été à ses côtés, mais c’est aussi grâce à tout ceux qui se sont occupés de lui : médecin, kiné, orthophoniste… Il faut dire merci à toutes ces personnes. »

Savoir +

Des tee-shirts « Le défi Paul » sont d’ores et déjà mis en vente pour l’occasion. Renseignements auprès de Thierry Paillandi, au 78 91 62.