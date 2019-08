Une parenthèse espagnole au collège

L’approche des vacances scolaires n’y est pour rien, mais l’ambiance est montée d’un cran, mercredi, à partir de 9 h 30 au collège Raymond-Vauthier.

A l’initiative d’Irma Martinez, professeure d’espagnol, le groupe Fuego Ritano est venu partager son talent. Le public de collégiens a tout de suite été ébahi par les prestations du guitariste autant que par la grâce de la danseuse Cristina Calzado, venue d’Espagne pour une tournée, et la voix puissante du chanteur qui l’accompagne Carlos Soto Montes. « L’espagnol, ce n’est pas que la langue », a insisté Irma Martinez. « J’ai voulu que ce soit un moment de culture mais surtout que ce soit un moment de partage. »

Chansons en espagnol

Pour l’occasion et après un geste coutumier entre les élèves de la Segpa et les artistes, une chorale composée d’une quinzaine de jeunes en classe de 6e et de 5e a interprété quatre chansons en espagnol. Le trio s’est ensuite approprié cette scène particulière pour le plus grand plaisir des élèves. Parmi eux, il y avait deux classes de 4e de Hienghène, qui avaient répondu à l’invitation du collège Raymond-Vauthier. La cantine de l’internat avait également apporté une touche personnelle à cette matinée en proposant aux élèves un menu espagnol au repas de midi.