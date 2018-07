Trois jours de culture bien vivante ...

Ponérihouen. L’igname et le taro d’eau étaient à l’honneur pendant trois jours sur le terrain de football de la commune. Le vendredi était dédié aux enfants et les ventes ont débuté samedi matin, après les discours des officiels. Les groupes de musique se sont succédé sur scène. Des ateliers de sculpture ou des activités nautiques et de nombreux stands bien achalandés ont pu satisfaire les nombreux visiteurs qui ont fait le déplacement pour se fournir en tubercules, saison des champs oblige.