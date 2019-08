Passage de ceinture et assemblée générale au Pouembout karaté club

NORD. Pour la deuxième année consécutive, le Pouembout karaté club (PKC) a organisé un passage de ceinture, jeudi dernier, à la salle polyvalente du village. Parents, enfants et amis étaient présents pour encourager la dizaine de karatékas, qui ont présenté katas et combats. La progression de ces athlètes de tout âge continue, et comme le répète leur professeur Justin Etty, « il n’y a pas d’âge au karaté, dès l’acquisition de la deuxième ceinture, on connaît les bases du respect ». La remise officielle des ceintures aura lieu plus tard. Vendredi soir, parents et enfants sont revenus pour l’assemblée générale annuelle, durant laquelle le bureau a été renouvelé.

Photos K.B.