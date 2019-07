Une parenthèse santé et bien-être au lycée

Pouembout. Trois élèves ambassadeurs écoresponsables du lycée ont organisé, le jour du cross caritatif (lire en page 24), une journée sport, santé et bien-être. Cette opération a débuté à 6 heures avec un petit-déjeuner amélioré. La matinée était dédiée aux courses caritatives et aux ateliers sportifs, à partir de 11 heures. D’autres ateliers santé et bien-être étaient proposés sous le faré du lycée, avec plusieurs intervenants comme la Ligue contre le cancer, Beija Flor NC, Zéro Tolérance, les infirmières et les CDI. A 14 heures, les élèves qui s’étaient inscrits ont pu profiter du centre aquatique provincial, avec diverses activités, comme le water-polo, l’aquagym… A 16 heures, un goûter et une projection de film, suivie d’un cercle de paroles jusqu’à 18 h 30, ont fait le bonheur des élèves. « Il est important de noter que le lycée de Pouembout est l’un des seuls établissements du Nord à s’inscrire dans les journées du développement durable, projet porté par la province Sud, explique leur professeur. Nous espérons que, l’année prochaine, la province Nord s’associera à la province Sud pour mettre en place cette JDD, pour que tous les établissements de la province Nord puissent y participer. »