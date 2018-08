POUM. Deux cent cinquante jeunes de Pouébo, de Ouégoa, de Kaala-Gomen et de Poum avaient rendez-vous samedi au stade municipal pour les finales du district Nord des Jeux Intercommunaux (JIC) organisées par le Comité provincial Nord sports et loisirs. Seule ombre à ce grand rendez-vous, l’absence des représentants de Bélep et de Koumac.