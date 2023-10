Le festival Shaxhabign de retour pour une 17e édition ce week-end à Poum

Dans la courte liste des évènements du Grand Nord, il fait partie de ceux à ne pas rater. Le festival Shaxhabign est de retour pour animer le site Shelloh, à Poum, du vendredi 13 au dimanche 15 octobre, à l’occasion de sa 17e édition et des 30 ans de l’association du même nom qui le porte.

Deux concerts sont programmés : les Black Wine, fraîchement débarqués des îles Salomon et Kross Rod, groupe originaire du Vanuatu.





Ces trois jours seront surtout consacrés à une série d’animations culturelles : ateliers tressage, couture, fabrication d’instruments, danses traditionnelles… Le centre culturel Pomemie de Koné prendra part à l’événement avec des ateliers vivants proposés aux visiteurs. De la confection de lessive, de gels douches et de produits cosmétiques par le magasin Gardenia cosmétique est aussi au programme, ainsi qu’une initiation au graff et aux pochoirs par Will Style.

L’entrée est gratuite.