La Fête de la mer a fêté ses 20 ans

POUM. Le public est venu en nombre célébrer samedi dans la convivialité le 20e anniversaire de la Fête de la mer organisée, sur le site Shelloh, par le Comité d’action de Poum et de l’Extrême (CAPE), en partenariat avec la mairie. La météo clémente, des animations variées non-stop et de nombreux exposants proposant leurs produits et leur savoir-faire ont fait de cette nouvelle édition placée sous le thème « Ensemble pour l’environnement » un véritable succès.