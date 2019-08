Pas de médecin fixe au dispensaire

Depuis le lundi 5 août, le centre médicosocial n’a plus de médecin fixe. Cette situation est due à « la pénurie médicale en cours sur l’ensemble du territoire et à l’impossibilité de recruter actuellement un médecin », a souligné dans un communiqué diffusé, hier, la province Nord. En attendant, seuls les soins infirmiers de jour seront assurés en semaine. La province assure qu’un médecin vacataire du dispensaire de Koné assurera des consultations le mardi matin au CMS et le mardi après-midi à l’infirmerie de Népoui. En cas d’urgence, les habitants doivent contacter le Samu « au centre 15 » ou le pôle sanitaire du Nord à Koné (42 10 30).