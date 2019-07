318 jeunes motivés aux Jeux interdistricts

TOUHO. Après 110 jeunes présents le week-end précédent aux Jeux intertribus, à Touho Mission, les animateurs du Comité provincial Nord sport et loisirs (CPNSL) et de la mairie, soutenus par les pompiers, les parents et les accompagnateurs, ont accueilli 318 jeunes sportifs, samedi, à Tiouandé (Touho), où se sont déroulés les Jeux interdistricts.