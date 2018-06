Le lycée Augustin-Ty mise sur la cohésion

Touho. Créer un climat nouveau où chacun portera un regard différent sur l’autre. Tel était l'objectif de la journée de cohésion organisée mercredi au sein du lycée Augustin-Ty de Touho. « Il s’agit de faire travailler ensemble tout le personnel et tous les élèves à travers des activités diverses où chacun montre ses talents, autour d'activités et non pas de cours », a précisé Geneviève Ovinet, proviseur. Et visiblement, le principe a conquis tout le monde.