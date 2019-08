NORD. On se croisait et on se rencontrait samedi à Touho à l’occasion de la fête communale, qui a proposé tout au long de la journée 43 stands, de la musique, des danses et des animations. Des randonnées pédestres ont aussi permis de visiter les hauteurs de Kokingone, la tribu de Tiwaé ou encore la ferme piscicole.