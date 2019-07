Une semaine de danse au lycée Antoine-Kéla

TOUHO. Les élèves du lycée Antoine-Kéla se sont rassemblés, vendredi, pour clôturer la semaine de la danse avec la Compagnie Moebius venue de Nouméa et dirigée par Quentin Rouiller. Pendant cinq jours, les lycéens ont partagé avec cette dernière des ateliers d’éveil à la danse. « Nous avons aussi un groupe de danseurs assidus qui se retrouve tous les mercredis, deux heures en autonomie et une heure avec Jessica, professeure d’EPS, déclare Elsa Le Hellec Morel, la documentaliste du lycée. Du coup, ils sont de plus en plus à l’aise et apprennent à se mettre en scène. »

Les trois artistes de Moebius ont offert plusieurs tableaux : en solo, en duo et en trio. A l’invitation de la mairie, un groupe d’élèves de terminale section Théâtre s’est rendu sur l’espace près de la mairie, où se déroulait la Journée de l’environnement.

Les lycéens y ont offert une prestation construite à partir du discours de Greta Thunberg, la jeune Suédoise qui milite pour le climat. « C’est intéressant pour eux, au niveau théâtral, de se confronter à un nouveau public avec de nouvelles conditions techniques, indique Lionel Rouzier, professeur de théâtre et de lettres. Et si le thème concordait avec la journée organisée, il vient surtout de leur propre préoccupation. »

Dès 13 heures, les élèves se sont installés pour le spectacle. Parfois amusés par des chorégraphies voulues drôles, ils se sont montrés aussi admiratifs face à certaines prouesses plus physiques.