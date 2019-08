Voh. C’est devenu une habitude lors de toutes les vacances, les enfants viennent s’amuser au centre culturel. Depuis mardi et jusqu’à hier, une trentaine d’enfants ont pu choisir entre trois ateliers, le matin, et trois autres l’après-midi. Des artistes et des animateurs spécialisés ont organisé ces stages de 9 heures à 11 heures, puis de 13 heures à 15 heures.