Le Festival L’île ô livres, dans le Nord, à partir d’aujourd’hui

Le Festival du livre jeunesse L’île ô livres (Lôl) s’installe en province Nord, au centre culturel. A cette occasion, un geste coutumier et un discours inaugural ont lieu, aujourd’hui, à 17 heures, avec la chorale du CMDNC de Koné. Demain mercredi 24 et le jeudi 25 juillet, à partir de 8 heures et jusqu’à 11 heures, divers ateliers seront proposés. Dès 13 heures, des rencontres, des performances et des ateliers seront organisés. Ils se termineront à 16 heures, avec les dédicaces des auteurs. Demain mercredi, Julie Dupré jouera avec les mots avec son spectacle Le gros taro, à 13 heures et à 15 h 30. Ce spectacle est ouvert à tous, à partir de 3 ans. A 17 heures, une coutume d’au revoir sera faite et à partir de 18 heures, des contes et des musiques acoustiques clôtureront le festival. Renseignements au 47 55 50.