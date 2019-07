Le festival LÔL a refermé son chapitre dans le Nord

Le festival L’île Ô Livres s’est terminé jeudi, au terme de deux jours au centre culturel de Voh. La coutume d’au revoir a été prononcée avant la soirée musicale et acoustique. Une cérémonie pleine d’émotions, de partage, de larmes et de joie.

C’est l’auteur M. Tan qui a pris le premier la parole, représentant la délégation de LÔL, afin de remercier le centre culturel, les bibliothécaires, la mairie, les collectivités, dont les directions de la culture et du sport, ainsi que les habitants de la commune et des alentours. « Nous sommes très touchés par les enfants que l’on a rencontrés », a souligné l’auteur. « Il y a une phrase qui m’a toujours guidée dans la littérature que j’écris, qui explique que la littérature n’est pas là pour dire aux enfants que les dragons existent, parce que ça les enfants le savent déjà, mais cette littérature est là pour dire aux enfants que l’on peut tuer ces dragons. Aujourd’hui, on a vu des enfants qui se sont nourris de littérature, on a vu des enfants qui se sont ouverts et on a vu des âmes briller et c’est très important pour nous de laisser un peu de cette lumière-là chez vous. »

Plusieurs spectacles

Outre les différents ateliers d’activités, comme la fabrication de haïkus, la création de livres ou de BD, la rencontre d’auteurs et des bibliothécaires, les enfants pouvaient à leur guise suivre quatre spectacles quotidiens de Julie Dupré. Le matin, comme l’après-midi, leur étaient proposés Le gros taro et La nuit des temps. « Deux spectacles totalement différents, explique Julie Dupré, un pour tout public et l’autre à partir de 8 ans. » « Le gros taro a été écrit après mes études d’art, complète l’auteure, lors d’une formation du festival Conti Conta, avec une conteuse qui venait de France. C’est un conte randonnée, un conte tiroir, un des contes les plus adaptés pour la petite enfance. Je suis partie d’un conte slave du gros radis que j’ai transposé à un tubercule de pays, en jouant sur les allitérations et les sonorités. » Son livre a ensuite été publié chez Plumes de notou.

La nuit des temps est un conte plus récent, créé l’année dernière pour le festival Conti Conta. Il est basé sur des mythes d’origine et est « plus poétique », complète l’auteure.