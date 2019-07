Le festival LÔL s’installe dans le Nord

VOH. Le centre culturel accueille depuis mardi soir deux événements : l’exposition La faim des totems de Nicolas Molé (entrée libre jusqu’au 8 octobre) et la 3e édition du festival L’Île Ô Livres (hier et aujourd’hui). C’est à 17 heures que le rendez-vous au public était fixé. Outre l’ouverture du festival, le centre proposait au public le vernissage de l’exposition et un concert de bienvenue aux artistes. Plus de 130 personnes étaient présentes.