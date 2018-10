Le week-end en images à Voh

NORD. Pas un week-end ne se passe sans que les habitants de Voh et des alentours ne puissent profiter d’activités dans la commune. Il y avait du sport tout d’abord, samedi, avec le Championnat territorial de basket-ball. Les résidents avaient le choix entre une journée totalement dédiée au cheval avec les jeux équestres de Témala, une dégustation de bourbon pointu à l’écomusée du Café, et le carrefour des arts et des savoir-faire du Festival Due Kahok.