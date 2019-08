Un treizième meeting pour Générations NC

Mercredi soir a eu lieu au Syndicat d’initiative une présentation de Générations NC, le tout nouveau parti politique. Près d’une trentaine de personnes ont répondu à l’invitation. Après la présentation du bureau et du comité directeur, il y a eu plus de deux heures d’échanges et de questions, surtout dirigées sur la représentation des Calédoniens dans le Nord. Nina Julié et Nicolas Metzdorf étaient accompagnés de Valérie Soury-Lavergne, Gaël Michel-Villaz et Franck Debien. « Nous sommes un parti qui appartient à ses militants et pas à un seul homme, a expliqué lors de cette réunion Nicolas Metzdorf. Les hommes et les femmes du pays méritent la transparence de la vie publique et une prise en compte de leur opinion. » Photo K.B.