Rentrée des spectacles, saint Patrick, semaine Manga... vos sorties du 13 au 19 mars

Mercredi 13 mars

NOUMÉA

Maison de la biodiversité

Tous les mercredis de 15 heures à 16 heures, ateliers pédagogiques à la découverte des espèces. Ce mercredi 13 mars, Le serpent gobeur d’œuf de la baie des Citrons, une animation proposée par le Centre d’initiation à l’environnement. Tél. : 45 32 43. À l’entrée du parc de Sainte-Marie. Entrée gratuite.

Atelier numérique

Tous les mercredis, la médiathèque de Rivière-Salée propose un atelier numérique. Ce 13 mars, zoom sur l’histoire des jeux vidéo avec les Game & watch, un succès fou entre 1980 et 1991. À partir de 8 ans. De 13h30 à 14h30 puis de 15 heures à 16 heures, en salle eBox. 4, rue Raphaël-Ménard, à Rivière-Salée. Renseignements et inscriptions au 41 54 02 ou par mail : mediatheques@ville-noumea.nc.

Atelier Fresque du sexisme

Le Centre d'information droits des femmes et égalité (CIDFE) de la province Sud vous propose ce mercredi un atelier d’intelligence collective, élaboré par l’association Fresque du sexisme. Pour détricoter la mécanique sexiste et se projeter dans une société plus égalitaire. Sur inscription à accueil.cidfe@province-sud.nc. De 13 heures à 16 heures au CIDFE de la province Sud – 6, route des Artifices, Nouméa, tél. : 20 37 40. Gratuit. Un second atelier est prévu le 27 mars.

DUMBÉA

Rendez-vous au Big Up (reporté à mercredi prochain)



Le premier rendez-vous du Big Up n'aura pas lieu ce mercredi soir. La mairie de Dumbéa indique qu'en raison de la météo pluvieuse, l'événement est reporté au mercredi 20 mars, à 18 heures, avec le même programme, à savoir une représentation du spectacle MontETsouris à 18 heures, suivi d'un atelier de danse ouvert à tous et gratuit. À côté du skate-parc de Koutio. Restauration sur place. Puis le rendez-vous est donné le deuxième mercredi du mois. Renseignements au 41 60 69.





Initiation aux cartes Pokemon

La médiathèque et Ludik proposent une initiation aux cartes Pokemon, de 13h30 à 16 heures, à partir de 8 ans. Entrée gratuite, sur inscriptions au 41 43 10. À la médiathèque de Dumbéa, 103, avenue Jean-François de Lapérouse.

Atelier dessin manga





Dans le cadre du concours Go Manga organisé par la médiathèque, des ateliers de dessin manga sont organisés ce mercredi de 14 heures à 16 heures pour t’améliorer sur ton trait et ainsi participer au concours. Grattiez, à partir de 7 ans, sur inscription au : 41 43 10. À la médiathèque de Dumbéa, 103, avenue Jean-François de Lapérouse.

Documentaire sur l’Art

La Micro-folie de Dumbéa, un accès aux musées et à l’art en numérique, propose une projection d’un documentaire sur l’art ce mercredi après-midi, à 13 heures. Entrée gratuite, ouvert à tous. Renseignements au 41 43 10. À la médiathèque de Dumbéa, 103, avenue Jean-François de Lapérouse.

Conférence sur les addictions des jeunes

La maison de la jeunesse accueille Évelyne Barthou, enseignante chercheure en sociologie, pour une conférence sur "Le poids des inégalités et des représentations dans les expériences juvéniles en Nouvelle-Calédonie. Entrée gratuite, ouverte à tous. Ce mercredi à 17 heures au 26, avenue d’Auteuil.

PAÏTA

Animations au Musée rural

Les enfants de 4 à 12 ans sont invités à passer une après-midi pleine d'animations au Musée rural de Païta. Ce mercredi de 14 heures à 16 heures, création de masques, jeux de piste, recettes à l'ancienne... Tarif : 1 500 F par enfant, accompagnés d'un adulte. Renseignements et réservations auprès de l'Association témoignage d'un passé : animatup@gmail.com, ou au : 77 83 73.

Jeudi 14 mars

NOUMÉA

Bachata, kizomba et salsa

Tous les jeudis, au Single Fin, initiation gratuite à la kizomba, salsa et bachata lors des soirées Bailemos latino avec Amelia et Youssef. À partir de 19h30. Renseignements au 94 33 39 ou par mail : contact.singlefin@gmail.com. 35, rue Roger-Laroque, complexe Baie-des-Citrons.

Impro vs IA

La Claque Impro organise quatre soirées de théâtre d’improvisation face à l’Intelligence Artificielle, qui prend les rênes : générant répliques, trames scénaristiques, décors virtuels, et bandes-son. Au théâtre de poche, ce jeudi à 20 heures. Tarifs : à partir de 1 300 F, réservations sur tickets.nc. Renseignements au 25 07 54 ou sur la page Facebook de l’événement.

Visite de l’usine de torréfaction de café

L’usine Café Royal Pacifique ouvre ses portes au grand public ce jeudi à 9 heures pour une visite d’une heure afin de découvrir la torréfaction du café, mais également l’origine des grains verts, les différentes qualités de café, les techniques de torréfaction… La visite se termine par une dégustation. Gratuit. Renseignements au 28 45 03 ou par mail caferoyal@royal-pacifique.nc. Au 56, rue Papin, à Ducos. Prochain rendez-vous le 28 mars.

Ateliers mamans enfants

L’événement La Forme au féminin propose de nombreux ateliers tout au long du mois de mars. Ce jeudi, rendez-vous aux femmes enceintes et aux jeunes mamans (enfants de moins de 2 ans), pour une journée autour de l’enfance, l’égalité et les 1 000 premiers jours. Quiz, tests physiques, activités physiques ludiques, ateliers d’éveils artistiques, ateliers autour de la gestion de la vie quotidienne, repas partagé. À la maison des Associations de Magenta, de 8 heures à 16 heures. Places limitées, inscriptions auprès du Comité régional Sport pour tous de Nouvelle-Calédonie : 70 60 20, sportspourtous.nc@gmail.com, ou auprès de Permalove culture innovation Pacifique : 90 86 22, contactpermalovegmail.com. Gratuit.

Marché nocturne et afterwork

Les jardins de l’Art Factory accueillent ce jeudi Les Ptits Marchés Nocturnes du Spirit Nomade de 17 heures à 22 heures. Au son d’une promenade musicale et animée par un éventail d’événements à chaque étage, les visiteurs rencontrent les artisans créateurs passionnés et profitent de moments de détente et de bien-être à petits prix. À 18 heures, Eva anime l’Afterwork soul funk and disco sur le toit terrasse. Renseignements au 82 28 10 ou par mail : event.artfactory@gmail.com. 3-5 rue Jean-Jaurès.

Vendredi 15 mars

NOUMÉA

Impro vs IA

La Claque Impro organise quatre soirées de théâtre d’improvisation face à l’Intelligence Artificielle, qui prend les rênes : générant répliques, trames scénaristiques, décors virtuels, et bandes-son. Au théâtre de poche, ce vendredi à 20 heures. Tarifs : à partir de 1 300 F, réservations sur tickets.nc. Renseignements au 25 07 54 ou sur la page Facebook de l’événement.





Soirée dansante

L’association Nouméa Rock’n’roll organise des soirées dansantes le vendredi soir. De 20 heures à minuit, ça swingue sur plusieurs styles musicaux, au 365, rue Jacques Iekawé. Renseignements au 95 71 59. Rendez-vous également vendredi 29 mars.

Ateliers réflexion et respiration

L’événement La forme au féminin propose de nombreux ateliers tout au long du mois. Ce vendredi, rendez-vous à l’école maternelle Les colibris, 6, rue RP-Roman, à la Vallée-des-Colons pour des ateliers autour de la respiration et de la réflexion, et un atelier pour "feinter ses addictions". De 9 heures à 10 heures. À partir de 16 ans. Gratuit. Places limitées, réservations auprès de Permalove culture via Messenger, ou par mail : contactpermalove@gmail.com.

Repas Même pas peur

Le restaurant le Chai de l’hippodrome propose quatre soirées originales avec la troupe de Carine Richez Raguin ExtravaganzArt, qui présentera le spectacle Même pas peur, autour d’un dîner. Ce vendredi à partir de 18 heures. Tarif : 7 950 F le dîner spectacle. Renseignements et réservations au 52 71 71.

24 heures de natation

Le Cercle des nageurs calédoniens organise le challenge 24 heures de natation. Les bénéfices seront reversés au foyer Bethanie. Inscriptions à partir de 500 F. Restauration sur place. Par équipe, relevez le défi du plus de longueurs en 24 heures ! De 17 heures vendredi à 17 heures samedi. Renseignements et inscriptions au 8, rue Jules-Garnier, Port Plaisance, Nouméa. Tél. : 26 21 61 ou par mail : direction.sportive@cnc.nc. Inscriptions avant le mercredi 13 mars.

MONT-DORE

Spectacle Songes d’une vie

La Divine Dance company entraîne les spectateurs dans un voyage entre rêve et réalité. Ce vendredi à 20 heures au Centre culturel du Mont-Dore. Tarifs de 1 500 F à 2 500 F. Renseignements au 41 90 90. Réservations sur le site Internet du CCMD.

Samedi 16 mars

NOUMÉA

Cours de Yoga à l’aquarium

Cours de yoga débutant à l’aquarium des lagons ce samedi de 8 heures à 9 heures. À partir de 6 ans. Apportez votre matériel. 2 000 F pour l’entrée à l’aquarium et le cours de yoga. Réservation sur e-ticket.nc.

Visite du site historique de l’île Nou

La Boulangerie du bagne de l’île Nou se visite seul, mais c’est mieux accompagné de passionnés qui partagent leurs connaissances sur cette période. Visite guidée ce samedi de 9 heures à 11 heures. Renseignements et inscriptions au 30 95 10 ou sur le site de l’île Nou.

Impro vs IA

La Claque Impro organise quatre soirées de théâtre d’improvisation face à l’Intelligence Artificielle, qui prend les rênes : générant répliques, trames scénaristiques, décors virtuels, et bandes-son. Au théâtre de poche, ce samedi à 18 heures. Tarifs : à partir de 1 300 F, réservations sur tickets.nc. Renseignements au 25 07 54 ou sur la page Facebook de l’événement.

Repas Même pas peur

Le restaurant le Chai de l’hippodrome propose quatre soirées originales avec la troupe de Carine Richez Raguin ExtravaganzArt, qui présentera le spectacle Même pas peur, autour d’un dîner. Ce samedi à partir de 18 heures. Tarif : 7 950 F le dîner spectacle. Renseignements et réservations au 52 71 71.

Jeu de piste

La Maison de la Biodiversité propose un jeu de piste dans le parc de Sainte-Marie, ce samedi de 10 heures à 11h30, à partir de 7 ans. Gratuit. Renseignements au 45 32 43. À l’entrée du parc de Sainte-Marie. Entrée gratuite.

Contes tout doux

La conteuse Lau anime une séance de contes, comptines et jeux de doigts ce samedi de 9h30 à 10h15 à la médiathèque de Rivière-Salée, pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Entrée gratuite sur inscription, sur place ou au 41 54 02.

MegaRex party

La saison 2024 du Rex est lancée. Les ateliers ont commencé, place à la Mega Rex Party, le samedi de 13 heures à 20h30. L’après-midi est rythmée par des initiations et des ateliers, puis à 18 heures première présentation de la création Elles dansent. Un événement conçu par les jeunes, pour les jeunes. Gratuit pour les adhérents, 1 000 F pour adhérer. Renseignements tel. : 26 28 29, ou par mail : adamic.nc@gmail.com. 27, avenue de la Victoire.

DUMBÉA

Yoga, respiration, repas végé

L’événement La forme au féminin continue sa tournée. Ce samedi, rendez-vous à la Belle Terre, à Dumbéa Rivière, pour une journée tournée autour du yoga, de la respiration, de la relaxation. Un atelier de cuisine et un repas sont proposés à 1 500 F l’assiette. Les ateliers sont payants sur dons. De 8 heures à 15 heures. Places limitées à 15 personnes, réservations auprès de La Belle terre : labelleterre@ecomail.eco. Ou sur Facebook.

MONT-DORE

Spectacle Songes d’une vie

La Divine Dance company entraîne les spectateurs dans un voyage entre rêve et réalité. Ce samedi à 15 heures et à 18h30 au Centre culturel du Mont-Dore. Tarifs de 1 500 F à 2 500 F. Renseignements au 41 90 90. Réservations sur le site Internet du CCMD.

Festival dub

L’événement Dub to dance volume I se tient au Vallon-Dore samedi à partir de 11 heures. De nombreux artistes et DJ : Planta G, Jinu, MusicAlpha Dub, Patriste, Root’s Kitash, Little rock, Omer, Valou, Chavi, Dapoken, Kaniaks et MamaChillOhm. Tarif : 2 000 F. Renseignements sur la page Facebook de l’événement.

2 000 arbres à planter

Une plantation est organisée par l’association Caledoclean et soutenue par de nombreuses institutions. Pour participer, rendez-vous est donné samedi à 8 heures à La Coulée, route en face du parc. Venir en chaussures fermées, chapeau et bouteille d’eau. Renseignements auprès de Caledoclean, ou au 81 05 61.

PAÏTA

Dictée et exposition pour la Semaine de la francophonie

La médiathèque de Païta organise une dictée ce samedi à 13h30 dans le cadre de la Semaine de la francophonie. Une exposition autour de la thématique 2024, le sport, est inaugurée : Dis-moi dix mots sur le podium. Elle est à voir jusqu'au 30 mars. Renseignements sur la page Facebook de l'événement.

THIO

Visite du plateau minier

Visite mensuelle du plateau minier de Thio, en partenariat avec l’Office de tourisme de Thio et le Musée de la mine, avec un repas en tribu. Rendez-vous samedi à partir de 8h30 au musée de la mine de Thio pour un départ à 9 heures en bus sur mine. À partir de 14 ans, chaussures fermées et pantalons obligatoires/places limitées. Renseignements et inscriptions (obligatoires) au 44 25 04 ou à thio-tourisme@canl.nc.

POYA

Visite du massif de Kopéto





Le troisième samedi du mois, le Centre classe découverte propose une visite du Massif Kopéto, mine de la SLN, avec petit-déjeuner et repas en tribu. À partir de 14 ans, service de garderie à la tribu de Ouate. Renseignements et inscriptions (obligatoires avant le 13 mars) au 47 99 01 ou au 52 87 58, ou par mail au classedecouate2012@gmail.com. Tarifs : 4 500 F la journée, repas compris.

Terre de troc

La maison des solidarités de Poya organise un marché spécial troc samedi au marché. Renseignements au 47 84 27, ou par mail : mds@mairie-poya.nc.

HIENGHÈNE

Bingo pour la maison commune

L’association Nei Hen organise une journée récréative pour financer les rénovations de la maison commune de la tribu de Waajik. Samedi à partir de 9 heures à la tribu, bingo et nombreux lots à gagner, mais aussi tournois de pétanque, de volley… Et restauration sur place.

POUEMBOUT

Ascension du plateau de Tia

L'association Jeunesse Sportive de Pouembout organise samedi une course au coucher du soleil : l'ascension du Plateau de Tia. Premier départ, pour les adultes (8km)) est à 16 heures, suivi du départ des jeunes 10-11 ans (750m) à 18 heures, puis des jeunes 12-15 ans (1,5km), à 18h15. Tarifs : de 500 F à 1 000 F. Renseignements et inscriptions au 78 47 60.

Dimanche 17 mars

NOUMÉA

Impro vs IA

La Claque Impro organise quatre soirées de théâtre d’improvisation face à l’Intelligence Artificielle, qui prend les rênes : générant répliques, trames scénaristiques, décors virtuels, et bandes-son. Au théâtre de poche, dimanche à 18 heures. Tarifs : à partir de 1 300 F, réservations sur tickets.nc. Renseignements au 25 07 54 ou sur la page Facebook de l’événement.

Tressage de feuilles de pandanus

Madame Wetea propose un atelier de tressage de feuilles de pandanus à la Maison de la Biodiversité dimanche de 14h30 à 16h30. 10 places disponibles par heure. À partir de 7 ans. Renseignements et réservations au 45 32 43. À l’entrée du parc de Sainte-Marie. Entrée gratuite.

À la découverte des arbres du parc

La Maison de la Biodiversité propose de partir à la découverte des arbres du parc de Sainte-Marie, ce dimanche de 10h30 à midi, à partir de 7 ans. Prévoir chapeau, chaussures fermée et gourde. Renseignements et réservations au 45 32 43. À l’entrée du parc de Sainte-Marie. Entrée gratuite.

Initiation au tango

Sur le Deck du parc urbain de Sainte-Marie, soirée initiation au tango à 16 heures avec l’association Abrazo Tango. Entrée gratuite.

Avant-Première de Kung Fu Panda 4

Le Cinécity propose le film Kung Fu panda 4 en avant-première ce dimanche à 15h30. Pour accompagner cet événement, à partir de 14h30, des cupcakes sont offerts aux enfants, un atelier de coloriage est à disposition, et des masques de pandas sont en vente. Renseignements et réservations sur le site Internet du Cinécity.





Ateliers respiration et intelligence collective

L’événement La Forme au féminin continue son chemin. Rendez-vous ce dimanche à l’espace de repos du Ouen Toro, de 10 heures à 14 heures, pour un atelier de respiration et d’assouplissement, suivi de pistes pour lutter contre ses addictions puis de réflexions autour de l’intelligence collective. Un repas partagé végétalien est organisé, chacun apporte sa natte et ses couverts, objectif zéro déchet. Gratuit. Ouvert à tous. Renseignements sur la page Facebook de l’Association Permalove Culture.

Dans la continuité, de 16 heures à 17h30, rendez-vous est donné au parking de la Côte Blanche pour une heure de marche, de respiration et d’assouplissements. Ouvert à tous. Gratuit.

Lundi 18 mars

NOUMÉA

Quiz musical

Tous les lundis, c’est le quiz musical aux 3 brasseurs, avec un quiz cumulé, pour gagner des bons d’achat à la brasserie. À partir de 19 heures. 33, promenade Roger-Laroque, Baie-des-Citrons. Renseignements et inscriptions au 24 15 16 ou par mail : 3brasseurs@cuenet.nc.

Mardi 19 mars

NOUMÉA

Apéro bio et conférence

La Maison de la Biodiversité accueille Philippe Bouchet, du Muséum d’histoire naturelle, pour une conférence sur l’extraordinaire micro-endémisme des zones humides du Grand Sud. Ce mardi à 18 heures, entrée gratuite dans la limite des 40 places disponibles. Renseignements au 45 32 43. À l’entrée du parc de Sainte-Marie.





Ateliers potagers et santé

L’événement La forme au féminin propose de nombreux ateliers tout au long du mois. Ce mardi, rendez-vous à la case des sciences, 67, avenue Koening, à Rivière-Salée, à l’ancienne école Mauricette-Devambez pour des ateliers autour du potager, agroforesterie, mais aussi autour de la respiration et de la réflexion, et un atelier sur l’intelligence collective. De 8 heures à 11 heures. Gratuit. Renseignements auprès de Permalove culture sur Facebook.

Prise de parole professionnelle

Le Centre d’information droits des femmes et égalité propose un atelier Leadership pro avec Virgule, autour de l’efficacité de la prise de parole professionnelle. Ce mardi de 17 heures à 18h30, au 6, route des Artifices, tél. : 20 37 40, ou par mail : cidfe@province-sud.nc. Gratuit.

DUMBÉA

Cours de bachata

Tous les mardis, place à la Bachata au restaurant le Bamboo à Apogoti. Dès 18h30, cours avec Anne So de Bachata Fusion Nc, puis à 19h30, pratique libre ouverte à tous. Renseignements et réservations au 306 000.

Fête de la saint Patrick

Sympatrique Jeudi 14 mars - À Nouméa : Full Bordel à la Bodega del mar à partir de 20h30. Port Belandre, 164, promenade Roger-Laroque. Tél. : 26 11 53. - À Nouméa, dégustation à la Maison Ballande avec la brasserie Malaoui, places limitées. Tarif : 6 000 F, réservation directement en magasin, rond point de l’Ancre de Marine, Orphelinat. De 19h30 à 21 heures. Renseignements sur la page Facebook de l’événement. Vendredi 15 mars - À Nouméa : Kharma legal à la Barca à partir de 20h30. 33, promenade Roger-Laroque. Tél. : 28 15 40. - À Nouméa : All Link à La Case à partir de 20 heures. 15, rue Jules-Garnier. Tél. : 28 24 24. - À Nouméa : DisiBelles à l’Art Café à partir de 19 heures. 29, rue Duquesne, Quartier-Latin. Tél. : 27 80 03. Samedi 16 mars - À Dumbéa : Nivane Fouad au Bamboo. Les Jardins d’Apogoti, 133, avenue des Départs. Tél. : 30 60 00. - À Nouméa : Sandy factory à la Guinche, à partir de 20 heures. 35, promenade Roger-Laroque, Baie-des-Citrons. Tél. : 28 28 05. - À Nouméa : Cordes Healing à la Brasserie du village, à partir de 18 heures. 35, avenue Maréchal-Foch, centre ville. Tél. : 30 66 56. Dimanche 17 mars - À Nouméa : Void call NC au Bout du Monde. 4, rue de la frégate Nivôse, Port Moselle. Tél. : 27 77 28. - À Nouméa : Captain Cook au Q20 à partir de 18h30. Entrée gratuite, sans réservation. Une boisson spéciale au menu ce soir ! Renseignements au 47 20 20 ou sur la page Facebook de l’événement. 18, rue Jules-Ferry, 1er étage. - À Nouméa : Corde Healing et Irish Mike and the tone deaf aux Trois Brasseurs, à partir de 18 heures. 33, promenade Roger-Laroque. Tél. : 24 15 16.