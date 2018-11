Agriculture.Le coup d’envoi de la 41e Foire-exposition agricole et artisanale de Bourail a été donné hier matin avec la journée consacrée aux différents concours d’animaux et à celui des plus beaux stands. Les visiteurs sont venus également nombreux sur le site pour découvrir, avant le rush du week-end et en avant-première, les produits agricoles et leurs dérivés et faire leurs emplettes.