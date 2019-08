« Il est possible d’atteindre l’autonomie alimentaire sur le territoire. »

Les Nouvelles calédoniennes : Qu’est-ce qui motive votre visite en Nouvelle-Calédonie ?

Nous faisons le tour des régions, il n’y a pas de raison qu’on ne vienne pas ici ! C’est la première fois que je viens en Nouvelle-Calédonie et même dans le Pacifique. Je suis arrivé hier (mardi 13août) et j’ai déjà appris beaucoup lors du comité de coopération régionale réunissant les Chambres d’agriculture du Pacifique auquel j’ai participé ce matin. Nous pouvons profiter des échanges d’expériences des uns et des autres, apporter des idées et en prendre ici et là. C’est aussi particulièrement intéressant de voir des initiatives locales comme cet aprèsmidi, où nous sommes sur l’exploitation de Monsieur Le Van Lao. C’est un bel exemple, impressionnant de voir ce qu’il a accompli en 30 ans.

Je suis aussi invité à participer à la foire de Bourail le 16 et le 17.

Justement, à la Foire de Bourail, les objectifs tirés du forum Agrinnov, pour l’agriculture biologique, vont être présentés. Avez-vous pu y jeter un oeil ?

Je les ai parcourus rapidement. Il y a une volonté de la Chambre de Nouvelle-Calédonie d’aller vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement et d’orienter un passage vers le bio. C’est une voie vraiment intéressante et possible surtout avec les produits locaux, qui poussent sous le climat d’ici et ont besoin de moins d’intrants. Il faut anticiper la demande qui va se faire de plus en plus forte dans les années à venir. Or, en agriculture, on ne change pas tout en un jour, c’est lent. Pour passer en agriculture raisonnée il faut du temps et cela ne se fera pas de la même façon pour chaque exploitation. En France métropolitaine, nous regardons au cas par cas les exploitations afin d’avoir des solutions adaptées à chacune d’entre elles. Dans tous tous les cas, il est important, dans le contexte du changement climatique, de se pencher sur l’agriculture. Elle est source de solutions. On peut citer, par exemple, le captage de carbone.

Avez-vous constaté des problématiques particulières liées au territoire ?

On retrouve les mêmes problématiques qu’en Métropole. Par exemple, le renouvellement des générations. Pour qu’une exploitation fonctionne, il faut des actifs, que ce soient des agriculteurs mais aussi des salariés. Il y a besoin d’une main-d’oeuvre bien formée. Et pour cela la seule solution c’est une bonne communication, positive et une attractivité financière aussi. Une autre difficulté de la Nouvelle-Calédonie est son souci d’autosuffisance alimentaire, comme sur la plupart des îles. Le transport coûte cher et donc certains produits aussi. Mais en fait, il ne s’agit pas d’importer, il faut réussir à satisfaire les demandes sur son propre territoire.

La Nouvelle-Calédonie pourrait-elle réussir à atteindre l’autosuisance alimentaire ?

Bien entendu, il est possible d’atteindre l’autonomie alimentaire sur le territoire malgré certaines difficultés telles que le côté insulaire, l’éloignement des autres centres commerciaux mais aussi la pression des marchés de Nouvelle-Zélande et d’Australie.

Ici il y a la surface, les terres, le climat et les agriculteurs. Et ce serait possible en agriculture raisonnée aussi. Il y a une attente des populations, les gens veulent être sûrs de ce qu’ils mangent. C’est agréable de manger local non ? De savoir d’où ça vient.

Le seul bémol que j’observe dans les îles, ici ou aux Antilles, c’est le lait. La concurrence avec les pays voisins semble peut-être trop forte. Pourtant il y a un vrai potentiel avec l’élevage bovin fait ici.