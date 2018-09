Koumac célèbre les terroirs du Nord...

Agriculture.C’est parti pour un week-end de fête avec la 26e édition de la Foire agricole et artisanale de Koumac et du Nord. Ainsi que le veut la tradition, hier vendredi, la première journée de ce grand événement était dédiée aux professionnels de l’agriculture et de l’élevage, réunissant sur le champ de foire tout ce que le terroir calédonien produit de mieux.La manifestation se poursuit jusqu’à dimanche.