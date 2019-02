Le Caillou au Salon de l’agriculture à Paris

AGRICULTURE. C’est la première fois que le Caillou, dans toute sa diversité, est présent au Salon de l’agriculture, porte de Versailles, à Paris, avec un stand entièrement financé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour un montant de 4,6 millions. Du samedi 23 février au dimanche 3 mars, le pavillon 5.1 accueille une trentaine de Calédoniens qui diffusent et valorisent la richesse de la production du Caillou et, nouveauté 2019, des îles Loyauté. Produits frais, transformés et artisanat sont au programme d’un stand qui dénote et séduit par son métissage et les nombreuses démonstrations de la culture et des traditions kanak.