Extreme Boats Sport Fisher 645 : la polyvalence gagne le lagon

Nous vous avions présenté le 605 Central Console en mai 2022. Le nouveau Sport Fisher 645 est arrivé chez Royal Motors Marine ! Cette unité reconduit pleinement la marque de fabrique du constructeur néo-zélandais Extreme Boats, dont les modèles s’illustrent par leur adéquation avec un large éventail d’activités nautiques.



Un compromis idéal pour la navigation côtière ou offshore.





Le 645 est un membre très populaire de sa flotte. C’est le plus grand modèle de la gamme Sport Fisher. Il est principalement dévolu à la pêche de loisir ou sportive, mais il se révèle très polyvalent. Très bon franchisseur de vagues, facile à manœuvrer en mer et à remorquer sur terre, il convient à tous les plaisanciers.

D’abord pour la pêche

Avec un aménagement épuré, ce bateau offre beaucoup d’espace pour sa taille et il dispose également d’une énorme quantité de rangements. Il est équipé d’un bimini rabattable, d’une échelle arrière, d’une plateforme de plongée, d’un sol à damier, et de nombreux porte-cannes. Son usage pour la pêche est également assuré par un réservoir pour appâts vivants et une grande quantité de zones de stockage.





Côté structurel, Extreme Boats a mis l’accent sur une qualité de soudure supérieure qui offre une finition sans précédent. L’épaisseur des tôles d’aluminium et le design de coque éprouvé en " Deep V " procurent un meilleur passage en mer pour de formidables performances à haute vitesse. Stables et très manœuvrables grâce à leurs ballasts intégrés, à leur quille inondable et aux volets compensateurs, tous les Extreme Boats possèdent de nombreuses options en extra pour vous offrir le bateau qui vous correspond !

Le Port Fisher 645 est proposé avec une motorisation Yamaha F200 GETX à commandes électroniques d’une cylindrée de 2.8 L, le combo parfait pour la motorisation maximum autorisée par le constructeur. Le réservoir de carburant possède une capacité maximale de 200 litres. La direction est hydraulique, le coffre à mouillage est autovideur. L’équipement standard inclut évidemment la pompe de cale, le coupe batterie, la radio VH et un panneau de commutation complet avec un écran de 12''.

Les coques Extreme Boats n’ont plus besoin de faire leurs preuves.





Le constructeur a été maintes fois récompensé lors de salons nautiques internationaux depuis 1998, comme dernièrement au Boat Show 2023 de Nouvelle-Zélande où son modèle 646 Walk Around a remporté le premier prix de la catégorie bateau de pêche jusqu’à 7 mètres. En privilégiant la robustesse, la fiabilité et l’esthétique grâce à des processus de fabrication parfaitement maîtrisés, Extreme Boats garantit le meilleur choix à tous les passionnés de la mer.

La fiche technique

Moteur : 4 cylindres, 2 785 cm3 Puissance : 200 ch Longueur : 6 450 mm Largeur : 2 500 mm Épaisseur de coque : 5 mm Angle du V : 20.5° Réservoir : 200 L Capacité : 6 personnes