Bourail : soirée pyjama à la crèche Xêbutu kids

La directrice et le personnel de la crèche Xêbutu kids, qui a été récemment inaugurée, ont organisé, la semaine passée pour la quinzaine d'enfants dont ils ont la responsabilité, une soirée pyjama. Ateliers, goût, mimes et motricité sont quelques-unes des animations qui ont été proposées aux petits bouts et aux parents. Retour en images sur cette opération festive, première du genre, qui s'est achevée par une battle de danse et sur le concours du plus beau pyjama.