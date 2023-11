Les infos à retenir du week-end

Les 20 ans du Salon international du livre océanien

Créé en 2003 par l’écrivaine et femme politique Déwé Gorodey, décédée en août 2022, le Salon international du livre océanien (Silo) se tenait au Creipac, samedi et dimanche à l’occasion de sa 20e édition. Des tables rondes, des conférences, des ateliers et des rencontres avec les professionnels de l’édition calédonienne ont rythmé les deux jours. Vingt-cinq auteurs et artistes calédoniens et deux auteurs internationaux ont participé à cette édition consacrée à la thématique "Femme et paroles".

4 hectares brûlés à Poum

Un incendie s’est déclenché, dimanche vers 13 heures, au village de Poum. Favorisé par un vent de 20 à 25 nœuds, le feu s’est rapidement propagé et a directement menacé six habitations, qui ont dû être évacuées. Quatre sapeurs-pompiers du RSMA sont venus prêter main-forte aux deux sapeurs-pompiers présents à Poum. L’hélicoptère bombardier d’eau a réalisé 42 largages pour venir à bout des flammes. Les pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie vers 17h30.

Le 32e salon Bat’expo





130 professionnels étaient réunis au parc des expositions de Nouville, de vendredi à dimanche. L’occasion, pour les visiteurs, de découvrir les nouveautés dans le bâtiment mais aussi de préparer d’éventuels projets de construction. Une délégation de la province Sud représentée par Naïa Wateou, Christiane Saridjan-Verger et Julien Tran ap, accompagnée de la présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat Élizabeth Rivière, a rendu visite aux exposants, samedi.

Ultimes régates pour le challenge du CNC

Ce week-end a eu lieu la 6e étape du Challenge Croiseurs Syrius Solar NC, organisée par le Cercle nautique calédonien. Samedi, 17 bateaux ont rejoint la ligne de départ pour cette journée de régate format parcours côtier, direction la cardinale Ouest de la passe de Dumbéa. Dans un vent établi autour des 13-16 nœuds, c’est BNC – Léon qui remporte la régate au classement temps compensé, suivit de BCI – Brer Fox et U By Kotex – Snatch N Furious. En temps réel, c’est Young Guns qui s’impose comme gagnant de la journée en 2 heures 36 minutes et 40 secondes.

Dimanche, 6 bateaux ont pris le départ de la course dans des conditions plus douces que samedi et un beau ciel bleu. Direction la cardinale Ouest de l’îlot Goéland dans un vent établi autour de 12-14 nœuds en début de course et mollissant aux alentours des 8 – 10 nœuds. Speed Marine MSC Sato Hermes BTNC – Guilty Pleasure remporte en temps compensé et temps réel cette étape du challenge double, bouclant les 15 milles du parcours en 2 heures. Ce week-end est venu clôturer le challenge. La remise des prix aura lieu au Cercle nautique calédonien jeudi 30 novembre, à 18h30.

Foot : vers un nouveau titre pour Magenta





Déjà vainqueur 5 à 3 au match aller à Koné, l’AS Magenta a récidivé samedi après-midi sur la pelouse synthétique du stade Victorin-Boéwa de Boulari, en venant encore à bout de Hienghène sur le score de 2 à 1. Une 13e victoire qui lui permet d’entrevoir un 12e titre. Retrouvez le compte rendu de notre partenaire Pierre Guillot.