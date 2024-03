Nouveau Ford Raptor, un monstre de puissance

Utilisée par Ford depuis 2010 pour désigner les versions les plus performantes de ses pick-up tout-terrain, l’appellation Raptor fait son retour dans une version encore plus puissante, plus méchante, plus équipée et plus polyvalente que jamais.



Unique sur les pistes : un utilitaire en mode WRC !

La revue des superlatifs s’effectue d’abord à l’extérieur, avec cette calandre ultra-agressive en position haute, qui s’étire d’un bord à l’autre de la face avant, sur laquelle trônent les lettres Ford fortement extrudées et cintrées par les accolades lumineuses des feux matriciels à LED. L’imposante protection sous le moteur en acier renforcé de 3 mm atteste du caractère bagarreur de l’engin. Elle abrite des crochets d’arrimage derrière les caches latéraux.





De profil, on remarque immédiatement la garde au sol qui est la plus élevée de sa catégorie (272 mm) et les jantes de 17'' dotées des gommards BF-Goodrich T/A KO2, les plus robustes pneus tout-terrain produits par la marque. Les flancs creusés renforcent le traitement enflé des ailes tandis que les élargisseurs au passage de roues ceinturent tout le bas de caisse en un trait qui englobe le marchepied et les parechocs. De nuit, l’éclairage extérieur de zone à 360° sublime la posture massive du Raptor.

Du confort au sens large

À l’intérieur, le cuir Nappa Ebony ponctué par des surfaces en Alcantara habille les sièges premium, le volant sport multifonctions et le levier de vitesse central avec des surpiqûres orange. Des inserts de la même teinte rythment l’habitacle autour des ouïes d’aération, sur les sigles identitaires du modèle et sur les passepoil des sièges. Dix haut-parleurs Bang & Olufsen sont dispersés dans le cockpit.





À l’arrière, la benne dispose de nombreux points d’ancrage, d’une prise électrique 12V et d’une autre de 230V, l’alimentation étant assurée par un onduleur de 400W.

Le point fort du nouveau Ranger Raptor réside dans la générosité de son système d’affichage et la simplicité de ses commandes. Le cluster digital de 12,8'' placé en face du conducteur accueille toutes les informations de conduite et de gestion du véhicule, et le grand écran multimédia central de 12'' profite de l’interface SYNC4, très abouti et facile à aborder, qui se décline en trois zones : la caméra avant en haut, les informations de motricité au milieu et de la climatisation bi-zone en bas. Les commandes de cette dernière demeurent accessibles via des boutons physiques situés en dessous de l’écran.

Encore plus bas, on retrouve sur la console centrale le poussoir de frein de stationnement électrique, les commutateurs du park assist avancé et de l’activation de la caméra avant, ainsi que le bouton rotatif de sélection de mode de conduite.

Un franchisseur né

Avec son moteur essence V6 3L bi- turbo Ecoboost de 400 ch et sa boîte de vitesses automatique à 10 rapports, on pourrait penser que le Ranger Raptor est taillé pour la route. Mais c’est off-road qu’il révèle son incroyable potentiel, car c’est un franchisseur né. Sa hauteur de gué est de 850 mm, ses angles d’attaque et de fuite sont respectivement de 32° et 27°, les meilleurs de sa catégorie.





Le châssis a été renforcé sur de multiples points, les nouveaux amortisseurs FOX sont équipés de capteurs qui adaptent les taux d’amortissement 500 fois par seconde en toutes circonstances, deux différentiels sont verrouillables à l’avant et à l’arrière, et les sept modes de conduite autorisent tous les défis : normal, sport ou glissant sur route, rocheux, boue, sable et le mythique Baja pour une attaque maximale en mode tout-terrain.

La double boîte de transfert à commande électronique permet en outre de bénéficier de quatre types de fonctionnement : 2H en propulsion à deux roues motrices, 4A pour varier la puissance distribuée aux quatre roues, 4H pour en verrouiller le potentiel et 4L pour augmenter le couple.

En ajoutant à cette description le Trail Control qui régule la vitesse en off-road, le système anti-lag qui améliore le temps de réponse du moteur, les freins de remorque intégrés, le mode " saut " et les trois choix de mode d’échappement, le nouveau Ranger Raptor revendique haut et fort son statut d’utilitaire tout-terrain bestial.

Il reconduit avec fierté l’adage du constructeur qui tient dans ce jeu de mots : " built Ford tough ", pour " built for tough " : construit pour du dur.

La fiche technique Type : 4x4 Moteur : V6, 2 956 cm 3 Puissance : 400 ch 0-100 km/h : 7,9 s Poids à vide : 2 510 kg Prix : 8 995 000 F