Canapés de crevettes, thon en croûte et verrines de kiwis… découvrez la recette du week-end

Préparation 10 minutes, cuisson 6 minutes, 4 personnes, difficulté : facile

Ingrédients

• 10 ml (2 c. à thé) de graines de lin

• 5 ml (1 c. à thé) de graines de fenouil

• 5 ml (1 c. à thé) de graines de moutarde

• 1 ml (1/4 c. à thé) de grains de poivre noir

• 30 ml (2 c. à soupe) de graines de sésame

• 4 steaks de thon d’environ 170 g, légèrement tempérés

• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive

Préparation

1. Au moulin à café ou dans un mortier, moulez grossièrement les graines de lin, de fenouil, de moutarde et le poivre. Versez dans une assiette et ajoutez les graines de sésame. Mélangez. Pressez les steaks de thon dans le mélange d’épices pour bien les enrober. Salez.

2. Dans une grande poêle antiadhésive, dorez les steaks de thon dans l’huile de 2 à 3 minutes de chaque côté ou selon la cuisson désirée. Salez et poivrez. Tranchez finement et arrosez d’un filet d’huile d’olive si désiré.

1. Dans un bol, mélangez, la mayonnaise, le jus de citron, l'ail, le sel et le poivre. Coupez le pain en tranches, posez sur chaque tranche une feuille de salade, une rondelle d'œuf dur, une rondelle de radis.

• 24 crevettes cuites et décortiquées

• 2 ml (1/2 c. à thé) d'ail émincé

• 30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron frais (environ ½ citron)

• 2 ml (1/2 c. à thé) de sel et poivre du moulin

Des verrines kiwis mascarpone en dessert





Préparation 1 heure, cuisson 15 minutes, 4 personnes, difficulté : facile

Ingrédients

• 6 kiwis

• 20 cl de crème fleurette

• 2 œufs

• 70 g de sucre

• 150 g de mascarpone

• 1 sachet de sucre vanillé

Préparation

1. Épluchez 4 kiwis et mixez-les avec 20 g de sucre. Épluchez et coupez les deux autres en dés.

2. Fouettez la crème en chantilly. Séparez les blancs et les jaunes des œufs. Battez les blancs en neige.

3. Fouettez les jaunes d’œufs avec 50 gr de sucre, le mélange doit blanchir, ajoutez le mascarpone et le sucre vanillé et mélangez bien. Incorporez délicatement les blancs en neige et la crème fouettée.

4. Dans les verrines, répartissez le coulis de kiwis, ajoutez la crème au mascarpone, parsemez de dés de kiwis.