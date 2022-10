En septembre les prix augmentent encore malgré les soldes

Cette progression est portée principalement par les prix de l'alimentation (+1,7 %) et dans une moindre mesure par ceux des services (+0,4 %). Elle est atténuée par le recul des prix des produits manufacturés et de l'énergie (respectivement -0,9 % et -1,4 %). Ceux du tabac sont stables. Sur les douze dernier mois, l'indice général progresse de 5,2 % et l'indice hors tabac de 5,0 %.