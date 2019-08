Land Rover à l’assaut du Grand Sud

AUTO. Les aficionados de la marque Land Rover ont été conviés récemment par leur concessionnaire à participer à la 3e édition du « Discovery ». Cette fois-ci, la balade a eu lieu dans les terres du Sud, non loin du lac de Yaté.

Les participants ont dû faire face à deux environnements totalement différents afin de tester leurs véhicules dans des conditions tout-terrain : le premier au travers d’une piste accidentée, et le second sur un terrain fermé type « offroad » permettant de s’essayer au passage de pont, aux dévers, aux descentes, etc.

Dans une ambiance conviviale, les trente invités du jour ont pu également améliorer leurs techniques de pilotage sur plat via un atelier dédié, et améliorer leurs réflexes dans des situations de faible adhérence avec et sans aides à la conduite.

L'événement, qui prend de plus en plus d'ampleur, devrait être rapidement reconduit pour une 4e édition.