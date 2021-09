Deux nouveaux décès liés à la Covid sont à déplorer

Au cours de la journée d’hier, vendredi 17 septembre, deux décès supplémentaires sont à déplorer selon le gouvernement. Ces derniers portent à seize le nombre de morts de la Covid sur la Caillou.

558 nouveaux cas positifs ont été confirmés. Ces nouveaux cas portent à 3 327 le nombre total de cas positifs avérés depuis le lundi 6 septembre.

Toujours dans la journée de vendredi, 35 personnes étaient au service de réanimation, 232 personnes étaient hospitalisées en unité Covid et 132 personnes accueillies dans un hôtel.

Le gouvernement indique par ailleurs que plus de trois quarts des cas positifs identifiés ne sont pas vaccinés.

Les chiffres de la vaccination

Vendredi 17 septembre, 4 749 personnes ont été vaccinées sur l’ensemble du pays.

Depuis le début de la campagne :

- 125 084 personnes ont reçu leur première dose (soit 44,16 % de la population totale),

- 79 213 personnes ont reçu deux doses.

À ce stade, 29,23 % de la population totale a reçu un schéma vaccinal complet.

Une unité de proximité Covid à Rivière-Salée

Le gouvernement indique qu’un centre d’orientation et de prise en charge des patients atteints du Covid-19 a ouvert ses portes ce samedi au 6, rue Eugène-Levesque à Rivière-Salée. Il se situe à côté du centre de dépistage, en face du pôle de services publics.

Il est ouvert samedi et dimanche de 8 heures à 17 heures. Ce centre accueille et oriente les patients positifs. Son rôle est de limiter le flux de patients en direction du Médipôle et du secteur libéral durant ces deux jours de week-end.