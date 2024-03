Crème brûlée au foie gras, queues de langouste et coques mangue-chocolat… votre menu d’exception du week-end

Préparation 1 heure, cuisson 15 minutes, 4 personnes, difficulté : facile

Ingrédients

• 2 queues de langoustes coupées en deux

• 75 g de beurre

• 4 pincées de gingembre

• 4 gousses d’ail hachées

• Sel et poivre

Préparation

1. Faites cuire vos langoustes dans de l’eau bouillante. Laissez-les refroidir, ne gardez que les queues.

2. Faites fondre le beurre dans un bol 15 secondes au micro-ondes, incorporez au beurre fondu, le sel, le poivre, le gingembre et l’ail haché (ou ail semoule).

3. Sur un feu très vif, faites griller 2 minutes environ les langoustes, la chair côté braises afin d’obtenir une belle couleur dorée.

4. Retournez ensuite les queues, faites griller 4 à 5 minutes environ, pendant le temps de la cuisson, arrosez la chair des langoustes avec le beurre préparé préalablement. Servez immédiatement avec un riz sauvage.

Crème brûlée au foie gras en entrée





Préparation 1 heure, cuisson 15 minutes, 4 personnes, difficulté : facile

Ingrédients

• 100 g de foie gras cuit ou mi-cuit

• 10 cl de crème liquide

• Un peu de cassonade

• Un peu de mélange 4 épices (cannelle, girofle, muscade, poivre)

Préparation

1. Coupez le bloc de foie en gros morceaux, et mixez-le jusqu’à obtention d’une purée bien lisse. Si le résultat n’est pas assez lisse, passez votre foie à la passoire fine.

2. Faites bouillir 10 cl de crème liquide, puis laissez-la tiédir un petit peu. Ajoutez la crème au foie gras et mélangez jusqu’à l’obtention d’une crème homogène sans morceaux. Assaisonnez-en sel et poivre si nécessaire.

3. Versez la crème de foie gras dans des ramequins allant au four, et faites-les cuire à 110 °C à four préchauffé. Comptez 5 minutes de cuisson pour des ramequins de type mise en bouche, 10 minutes pour des ramequins à crème brûlée classiques. Laissez ensuite refroidir les crèmes à l’air libre, avant de les placer au réfrigérateur si vous ne les consommez pas tout de suite.

4. Saupoudrez un peu de cassonade et une pincée de 4 épices sur chaque crème, et brûlez les à l’aide d’un petit chalumeau de cuisine ou en les plaçant quelques instants sous le gril du four à puissance maximale.

Laissez les crèmes reposer quelques instants pour que leurs surfaces durcissent et deviennent bien croquantes.