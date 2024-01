Crème de citrouille, filets mignons de porc et beignets au four… découvrez la recette du week-end

Filets mignons de porc au saucisson de cerf

Préparation 20 minutes, cuisson 25 minutes, 4 personnes, difficulté : moyenne

Ingrédients

• 2 filets mignons de porc

• 2 tranches de lard

• 1/2 saucisson de cerf

• 1/2 bouquet de persil plat

• 1 oignon

• 1 gousse d’ail

• 2 c. à soupe d’huile d’olive

• 5 cl de vin blanc sec

• Sel et poivre

Préparation

1. Enlevez la peau du saucisson et coupez-le en cubes. Mettez-les dans une sauteuse et faites-leur rendre leur graisse à feu doux, jusqu’à ce qu’ils soient croustillants. 2. 2. Égouttez-les sur du papier absorbant.

Pendant ce temps, pelez et hachez l’ail, épluchez et émincez l’oignon.

3. Rincez, effeuillez, épongez et ciselez le persil.

4. Mettez les filets mignons de porc sur le plan de travail, fendez-les sur toute la longueur.

5. Dans un bol, mélangez les dés de saucisson et le persil ciselé, salez.

6. Glissez cette farce dans les filets mignons, refermez-les sans serrer et entourez-les d’une tranche de lard puis ficelez-les.

7. Dans une cocotte, faites chauffer l’huile. Mettez l’ail et l’oignon à revenir sans colorer, puis égouttez-les à l’écumoire.

8. À leur place, saisissez les filets à feu vif pour qu’ils colorent. Baissez le feu, remettez l’ail et l’oignon. Ajoutez le vin, salez et poivrez légèrement, couvrez et laissez mijoter pendant 25 minutes.

9. Servez les filets mignons très chauds.

Crème de citrouille au lait de coco en entrée

Préparation 20 minutes, cuisson 20 minutes, 4 personnes, difficulté : facile Ingrédients • 500 g de dés de citrouille • 1 oignon, émincé • 1 morceau de gingembre, râpé • 400 ml de lait de coco • 500 ml d’eau • Du persil plat, haché • De la coriandre, ciselée • De l’huile d’olive • Sel et poivre Préparation 1. Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une casserole, incorporez l’oignon et faites-le revenir en remuant avec une cuillère en bois. Ajoutez le gingembre râpé, laissez cuire pendant quelques secondes et incorporez les dés de citrouille. Poursuivez la cuisson pendant environ 8 minutes. Salez et poivrez. 2. Quand la citrouille devient fondante, versez l’eau et poursuivez la cuisson jusqu’à ce que la citrouille soit bien cuite. Ajoutez le lait de coco et mixez avec un mixeur plongeant jusqu’à l’obtention d’une texture homogène.

Beignets au four à la confiture de goyave en dessert

Préparation 20 minutes, cuisson 12 minutes, 6 personnes, difficulté : moyenne Ingrédients • 320 g de farine • 120 ml de lait • 1 sachet de levure • 50 g de sucre • 1 gousse de vanille • 1 œuf • 1/2 cuillère à café de sel • 20 g de beurre à température Préparation 1. Dans le bol d’un robot, mélangez la farine et la levure. Ajoutez l’œuf battu progressivement. 2. Dans une casserole, faites chauffer le lait et le beurre avec le sucre et la gousse de vanille et laissez tiédir. Enlevez la gousse de vanille. 3. Ajoutez progressivement le liquide tiède dans la farine en mélangeant bien. 4. Ajoutez le sel, mélangez pendant quelques minutes jusqu’à ce que la pâte se décolle des bords du bol. 5. Laissez lever la pâte 1 heure sous un film alimentaire. 6. Chassez l’air de la pâte, puis abaissez-la au rouleau sur 2 cm d’épaisseur. 7. Découpez des cercles (ou formez simplement des boules un peu plates avec les mains), et disposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson. 8. Laissez lever encore 30 à 45 minutes. 9. Badigeonnez avec un peu de lait et enfournez à 180 °C pendant 12 minutes. À la sortie du four, badigeonnez d’eau bouillante et saupoudrez de sucre. Coupez vos beignets en deux. Étalez une cuillère de confiture de goyave sur l’une des parties et refermez.