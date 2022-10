"Il est indispensable de conserver un festival du film documentaire dans le pays"

La dernière édition d'Ânûû-rû Âboro a eu lieu en 2019. Dans quel état d'esprit reprenez-vous le festival ? J'étais le dernier salarié d'Ânûû-rû Âboro et je me suis licencié, donc il n'y a plus de salariés. On a maintenu le festival, malgré un certain désenchantement. Il y a