Les artistes calédoniens pourraient bientôt avoir une carte professionnelle

Mieux évaluer les besoins du secteur culturel

Si les forces de l’ordre ont leur plaque et leur matricule et les journalistes ont leur carte de presse, les artistes devront-ils, à l’instar de nombreuses professions, également montrer patte blanche pour exercer en Nouvelle-Calédonie ? C’est l’objectif du gouvernement qui veut mettre en place des cartes professionnelles.

Un projet qui part d’un constat : "malgré l’important vivier d’artistes que compte le territoire, il existe des freins à la croissance du secteur, tels que l’étroitesse du marché, la répartition des compétences en matière culturelle ou encore le manque d’analyse approfondie sur l’économie de la culture calédonienne", estime l’exécutif.

Pour faire bouger les lignes, le gouvernement propose donc la création d’une carte d’artiste. Cette "reconnaissance" doit notamment permettre de mieux évaluer les besoins du secteur tout en incitant les différentes disciplines artistiques à s’organiser et à se professionnaliser.

Qui et quels sont domaines concernés ?

Selon ce texte, est considérée comme artiste toute personne qui exerce son art à titre professionnel, que ce soit dans le cadre d’une activité principale ou d’une activité secondaire dans le domaine des arts visuels, sonores, vivants, plastiques, traditionnels et de la littérature.

Différents types de cartes

La délibération envisage la mise en place de deux catégories de carte professionnelle, délivrées en fonction des critères suivants :

Une carte d’artiste professionnel : pour les artistes qui exercent une "activité significative" dans une ou plusieurs disciplines artistiques et qui en tirent un revenu depuis au moins trois ans. Ces candidats devront aussi avoir déclaré auprès des services fiscaux, leur activité au titre de la patente et être affiliés au Ruamm.

Une carte d’artiste émergent : pour les artistes qui justifient de diplômes d’études supérieures ou de "qualités artistiques" avérées par des qualifications, réalisations ou références antérieures. Les candidats doivent démontrer "une réelle démarche artistique" et être affiliés au Ruamm ou à l’aide médicale gratuite.

Comment y prétendre ?

Pour obtenir leur carte, les candidats devront adresser leur demande à la direction de la Culture, de la condition féminine et de la citoyenneté (DCCFC) via un formulaire dont le contenu et les modalités de dépôt seront fixés par un arrêté du gouvernement. Le texte prévoit que la carte d’artiste ait une durée de validité de cinq ans, renouvelables. Par ailleurs, un comité culturel devrait être consulté sur les attributions, suspensions et retraits des cartes d’artistes.

Quel est l’intérêt ?

Les artistes titulaires d’une carte aurait accès en priorité à des marchés publics et seraient favorisés pour la participation à des événements (concours, résidences artistiques,…) en dehors de Nouvelle-Calédonie. En contrepartie, ce dispositif permettrait de créer un répertoire des artistes du Caillou.