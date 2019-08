L’Agence rurale lance un appel d’offres pour projets innovants

L’Agence rurale (fusion de l’Établissement de régulation des prix agricoles et de l’Agence pour l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles), organise son premier appel d’offres pour les secteurs agricole, aquacole, agroalimentaire, de la pêche et de la foresterie. L’objectif est d’apporter un soutien financier à des projets innovants, notamment à ceux qui s’appuient sur le numérique pour optimiser les performances énergétiques et environnementales de leurs projets. Exemples de thématiques concernées : la gestion de l’eau agricole, la réduction de l’impact environnemental ou la commercialisation innovante et les circuits courts. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 octobre. Les entretiens avec le comité technique se tiendront en novembre avant une annonce des gagnants en décembre. Le cahier des charges et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site internet de l’Agence rurale ou sur demande à l’adresse : contact@agencerurale.nc