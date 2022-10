La défiscalisation prolongée jusqu’en 2032 ?

Le député Nicolas Metzdorf a interpellé le ministre délégué aux comptes publics, jeudi à l’Assemblée nationale, pour lui proposer un amendement, porté avec Philippe Dunoyer permettant de prolonger la défiscalisation jusqu’en 2032 sur les territoires autonomes. " Nous savons que le gouvernement est très attaché aux outremers et aux territoires ultramarins, en témoigne l’augmentation du budget conséquent (11 % soit 300 millions d’euros), cet amendement s’inscrit donc dans cette dynamique de relance outremer", a déclaré Nicolas Metzdorf. Ce dispositif prend fin en 2025 et déjà, les investisseurs perdent en visibilité."

" Très attaché au développement de la Calédonie"

"Nous sommes évidemment très attachés au développement de la Nouvelle-Calédonie et à ce que le cadre fiscal permette d’y susciter son développement, a répondu Gabriel Attal. C’est un dispositif qui court jusqu’en 2025, nous avons donc un peu de temps pour décider de sa prolongation. Par ailleurs, avec mon collègue Carenco, ministre des Outre-mer, nous nous sommes accordé une revue générale des dépenses fiscales Outre-mer, pour être plus efficace dans nos objectifs d’investissement, dans le logement notamment. Cela pourra faire l’objet de nos travaux et je suis sûr que vous y serez associé avec nous pour avancer."

Retrouvez l’intervention du député en vidéo.