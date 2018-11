A l’approche de la saison des examens, la réforme du lycée, et plus précisément celle du bac, dévoilée en février dernier en Métropole, se précise sur le Caillou avec des changements majeurs dès 2020, dont la fin des séries S, L, ES. Alors que l’on compte aujourd'hui environ une dizaine d’épreuves terminales au bac, le nouvel examen n’en prévoit plus que quatre à l’horizon 2021.