Comment certains îlots grandissent pour lutter contre la montée des eaux

L’élévation du niveau de la mer, causée par le changement climatique, est un fait établi. L’eau monte et les îles et îlots ont du souci à se faire. Tous ? Pas forcément. Une étude, publiée début juillet par la Geological Society of America et écrite par des scientifiques néo-zélandais, britanniques et canadiens, montre la résilience de certaines îles du Pacifique face à la montée des eaux.

En effet, ces îles « réagissent de manière morphodynamique » à l'environnement et s’agrandissent. Jérôme Aucan, chargé de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), explique : « On peut résumer la montée des eaux en disant : les îles sont à altitude donnée, le niveau de la mer augmente, elles vont donc être submergées. C’est une vision simpliste dans laquelle on pose l’hypothèse d’une île statique ce qui n’est en vérité pas le cas ».

La plage et le littoral bougent, sont dynamiques. « Certains îlots, qui ne sont pas habités, vont naturellement survivre à la montée de la mer. Ils vont pouvoir gagner en altitude grâce à un apport de sables et de matériaux amenés par les vagues, surtout dans les épisodes d’inondations et de tempêtes. On parle alors d’accrétion. » Si l’îlot est habité par contre, l’homme empêchera l’apport de matière, que ce soit en dégageant les débris ou en se protégeant des vagues avec des murets ou des sacs de sable en bord de mer, comme à l’île aux Canards. Jérôme Aucan prend des pincettes. « Mais encore une fois tout n’est pas si simple, tous les îlots ne grandissent pas. » Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte, l’altitude initiale, la position de l’îlot, les événements climatiques qui le touchent etc. Un suivi des îlots est effectué sur le territoire par le service géologique de Nouvelle-Calédonie.

Ingénierie côtière et civile

Les îlots qui pourront s’adapter dans ce sens sont inhabités. « Là où on laisse la nature faire son travail. C’est plutôt rassurant pour la biodiversité mais ça ne règle pas le problème des îles et des îlots habités et des populations qui y vivent », ajoute le chercheur, spécialisé en océanographie physique.

Les îles, îlots et les littoraux habités devront élaborer certaines stratégies face à la montée des eaux.

Par exemple, le niveau de la mer monte à Nouméa. Un suivi est effectué depuis une soixantaine d’années. Actuellement, Jérôme Aucan s’en charge. « Il y a une grande variabilité d’une année à l’autre donc pour analyser les résultats il faut regarder sur une longue période. On observe ainsi une augmentation d’environ 5 cm depuis 1957, ce qui n’est pas rien. » La solution la plus utilisée est de construire des fortifications comme des digues. « Mais dans ce cas-là on fait disparaître la plage. Lorsqu’on a des murets en béton, comme à la baie des Citrons par exemple, la route et les habitations situées derrière sont protégées mais pas la plage qui est devant. » Il existe aussi des initiatives pour diminuer l’impact des vagues sur les côtes, on parle d’ingénierie côtière. L’exemple naturel le plus connu est le récif. « S’il n’y avait pas la barrière de corail il y aurait toute l’année des vagues de quatre mètres à Nouméa », précise le chercheur en souriant.

Des récifs artificiels peuvent ainsi être créés pour bloquer l’arrivée des vagues. Lorsque les inondations deviennent trop fréquentes et que la mer grignote les côtes habitées, les populations migrent vers l’intérieur des terres et font ce que l’on nomme un repli stratégique. La surélévation des îles est aussi envisagée dans certains cas et déjà utilisée aux Maldives. Jérôme Aucan conclut : « Des solutions existent mais elles coûteront très cher ».