Deux journées pour défendre une meilleure qualité de l’air

Agir pour mieux respirer. C’est la proposition faite aux Calédoniens par l’association de surveillance de la qualité de l’air (Scal’Air), à l’occasion des Journées de l’air, jeudi 12 et vendredi 13 octobre. Organisée conjointement avec le gouvernement, cette mobilisation invite les citoyens à "se réunir pour défendre la qualité de l’air".

Si une partie de la programmation est réservée aux professionnels, appelés "à proposer, étudier et évaluer des actions concrètes" autour de six thématiques, plusieurs rendez-vous grand public ont été programmés.

Visite guidée, projection et débat

Le premier prendra la forme d’une visite guidée, jeudi à 17 heures, de la nouvelle station de mesure de Scal’Air, installée sur le campus de l’université depuis juillet 2022 afin de mieux mesurer l’impact sur les populations de l’usine de la SLN et de la centrale accostée qui l’alimente. L’occasion de découvrir comment sont traitées les 1,7 million de données collectées chaque année par l’association.

La visite sera suivie de la projection gratuite du film Le peuple des airs, à 18 heures, à l’Amphi 400 de l’UNC. Elle donnera lieu à un débat, à partir de 19 heures, sur le thème : “Qualité de l’air : quelles priorités pour la Nouvelle-Calédonie”, en présence de Nina Julié, présidente de Scal’Air, Jérémie Katidjo-Monnier, membre du gouvernement en charge de la qualité de l’air, Peggy Gunkel-Grillon, enseignant-chercheur à l’UNC, un salarié de la SLN, le pneumologue Bertrand Mellin, et un membre de l’association Action Biosphère.

Challenge sportif

Vendredi, la journée sera consacrée au challenge sportif. L’Agence sanitaire et sociale et l’association Track NC proposeront de se joindre aux 160 enfants du dispositif Sport action de la ville de Nouméa pour relever un défi sportif, mêlant activités physiques et questionnaire sur la pollution en Nouvelle-Calédonie.

Un atelier Diagnoform, ensemble de tests destinés à dresser un bilan de sa forme, ainsi que des focus sur plusieurs thématiques (incendie, pollution aux mégots, transports…) sont également prévus.

Le challenge aura lieu de 13 heures à 17 heures au stade du PLGC, à l’Artillerie.