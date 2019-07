Le gouvernement veut développer le solaire

Énergie. La visite se voulait symbolique. Hier matin, Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de l’énergie mais également de la relance économique, s’est rendu au CFA de Nouville afin d’y découvrir les installations de panneaux solaires. Un parc de quarante panneaux qui a notamment permis au Centre de formation des apprentis d’être en grande partie autonome et de ramener la facture d’électricité de 9 millions à 5 millions par an. Chaque année, trente jeunes du CFA se forment pour intégrer des entreprises spécialisées dans ce secteur. C’est dans ce but que le membre du gouvernement a tenu à annoncer que, dès lundi, une consultation publique visant à augmenter les possibilités d’installation de centrales photovoltaïques sur les toitures des collectivités et des entreprises. « En 2011, cette filière était atone, rappelle le responsable politique. Quand je vois son évolution, on ne peut que s’en satisfaire, au-delà des querelles politiques. Quand le travail est bien fait, il faut le poursuivre. On arrive à une filière d’avenir pour la Nouvelle-Calédonie. » Encore sous quota, la consultation devrait à terme permettre de libérer totalement l’autoconsommation pour les entreprises et les administrations publiques. « Nous souhaitons, avec le président du gouvernement, faire des énergies renouvelables une filière de diversification. » D’autres projets de fermes photovoltaïques devraient voir le jour dans les semaines à venir, assure Christopher Gygès. « L’objectif est très clairement de toucher la mine avec le photovoltaïque. »

De quoi satisfaire les acteurs d’un secteur qui se développe. En 2015, neuf sociétés avaient obtenu une autorisation pour équiper leur toiture en panneaux photovoltaïques. Quarante-quatre entreprises poursuivent leur développement, regroupées dans l’entité Synergie, qui représente plus de 10 milliards de chiffre d’affaires annuel et 1 000 emplois directs.