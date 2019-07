Les baleines à bosse sont de retour dans le lagon

En quelques secondes son corps massif est à côté du catamaran. Elle lève sa tête parsemée de petites protubérances hors de l’eau et jette un regard vers les touristes fascinés, avant d’arquer fortement son dos pour plonger à seulement un mètre de la coque. Ça y est. Les baleines à bosse sont arrivées en Nouvelle-Calédonie.

A bord du Dolly Grace, un des catamarans membres de l’association Calédonie Charter, une dizaine de touristes espèrent observer ces mammifères marins bien connus. Ils ne regretteront pas cette journée dans le lagon Sud puisqu’en une bonne heure ils auront la chance de contempler plusieurs cétacés ainsi que de nombreux dauphins.

A bord, chacun regarde dans une direction à la recherche d’un « souffle ». Car en remontant à la surface, les baleines expirent un mélange d’eau et d’air sous forme de jet haut de deux à trois mètres, signe marquant la présence du cétacé. Ils peuvent être très espacés sachant qu’une baleine fait des apnées comprises entre 10 et 20 minutes mais qu’elle peut tenir jusqu’à 30 minutes sous l’eau.

Une vigie appelle soudain le capitaine pour lui indiquer une baleine. Située à l’observatoire du Cap N’dua, elle observe le lagon aux jumelles et guide les bateaux. Elle vérifie aussi que les nouvelles règles d’observations, inscrites cette année au code de l’environnement de la province Sud, sont respectées. La vue est dégagée aujourd’hui, elle repère rapidement une première baleine.

Observation exceptionnelle

En attendant, les enfants présents sur le bateau s’inquiètent et demandent où sont les attractions du jour. Ils ont peur de ne rien voir, c’est la crainte de tous les passagers. Heureusement quelques heures après le départ de la baie de Somme, à Prony, les premiers souffles sont observés au loin, face au soleil. Changement de cap. Bientôt des formes noires apparaissent à la surface de l’eau. « Je l’ai vue, je l’ai vue », crie une fillette. Le capitaine du catamaran, Xavier Moroy, remarque « S’il y a un petit, nous devrons hélas faire demi-tour ».

En effet, la nouvelle réglementation interdit l’observation des baleineaux.

Ce jour-là le catamaran n’accueille que des touristes venus en vacances en Nouvelle-Calédonie. En particulier, une famille avec trois enfants a fait le chemin depuis la Belgique spécialement pour observer les baleines. Présente elle aussi à bord, Tess, une jeune fille ici pour un mois, a vécu sur le territoire de ses 5 à ses 9 ans. Elle a eu l’opportunité de voir des baleines à cette époque et ce souvenir l’a profondément marquée. « J’avais vraiment envie de refaire cette sortie en mer. Et c’est toujours aussi beau », s’exclame-t-elle. Elle fixe son regard sur la mer pendant que son compagnon prend des photos. Au loin, une baleine tape sa nageoire caudale sur la surface de l’eau. Cette nageoire est la carte d’identité du mammifère. Elle permet, aux scientifiques d’Opération cétacé en particulier, d’effectuer un suivi de l’espèce. En effet, la découpe de cette nageoire est propre à chaque individu ainsi que les motifs noirs et blancs qui y sont dessinés.

Au même moment, un groupe de dauphins encercle le catamaran. Ce sont des dauphins à long bec, seule espèce qui puisse effectuer des sauts en vrille… L’un d’entre eux ne se prive pas d’en faire plusieurs.

« Les meilleures observations sont celles où les baleines viennent à notre rencontre et jouent autour du bateau. Là on a un vrai spectacle sans avoir l’impression de déranger », explique Xavier Moroy. Ce sont des animaux curieux et ce jour-là elles se sont approchées du Dolly Grace.

Les passagers sont ravis. Lorsqu’ils posent le pied sur la terre ferme après une journée de navigation, tous ont le sourire aux lèvres et des souvenirs impressionnants dans la tête.

Xavier Moroy et son équipier Samuel Adolphe expliquent aux passagers les nouvelles règles d’observation.

Une nouvelle réglementation qui inquiète les professionnels Gilles Garnier est président de l’association Calédonie charter et skipper au départ de Nouméa. « L’association a été créée en 2010 dans le but de diminuer le nombre de bateaux présents sur le lagon et de s’entraider lors de la recherche des baleines, en particulier avec la mise en place de la vigie. » Aujourd’hui, douze catamarans en font partie et peuvent chacun embarquer une vingtaine de personnes. Depuis la création de Calédonie charter, les membres de l’association ont augmenté leur pourcentage d’observations de 65 % à 90 %.

Gilles Garnier revient sur la création d’une charte permettant d’indiquer les comportements adéquats à avoir lors d’une observation de

baleine. « En 2008, nous avons mis en place avec d’autres skippers une charte de bonne conduite car de plus en plus de prestataires se retrouvaient sur l’eau et nous souhaitions éviter les débordements et les comportements abusifs pouvant perturber les baleines ».

Lorsque Calédonie charter est créée, chaque membre devait ratifier la charte. Cette année, les grandes lignes de la charte ont été intégrées dans le Code de l’environnement de la province Sud. Limiter les observations à une heure par bateau et ne pas s’approcher à moins de 100 mètres de l’animal (pour les plongeurs, les kayaks et les paddles, cette distance est de 300 mètres). De nouvelles obligations qui s’imposent aux professionnels comme aux particuliers.

« Par contre, il y a désormais inscrit l’interdiction d’observer les baleineaux. C’est une nouveauté. On ne s’y attendait pas et, honnêtement, cette disposition nous embête », note Gilles Garnier. En effet, 20 % des observations faites lors des sorties avec Calédonie charter sont des couples maman/petit. « Si on ne peut plus observer de baleineaux et qu’il n’y a pas d’autres groupes de baleines présents dans la zone, les gens seront déçus. Nous avons essayé d’obtenir une dérogation pour les professionnels mais peine perdue, elle ne nous a pas été accordée. C’est un vrai frein à notre entreprise ».

Calédonie charter s’engage à proposer une nouvelle sortie, gratuite et en semaine, aux personnes qui n’auraient pas eu l’opportunité de voir des baleines.

« Nous voulons contenter la clientèle, dit en souriant le président de l’association. Pour l’instant nous avons 90 % d’observations, mais avec cette nouvelle règle nos pourcentages vont baisser et économiquement ce sera un problème pour nous. » Le nombre de baleines à bosse dans l’hémisphère sud est estimé à, au moins, 17 000 (à gauche). Les dauphins à long bec ont offert un spectacle qui a ravi petits et grands durant une vingtaine de minutes (à droite).