Les jours des sacs plastique sont comptés

Glacière, boîte fermée, filet de course, sac cabas… Les consommateurs vont devoir faire preuve d’imagination pour remplacer les sacs plastique, interdits à partir du 1er août. Au marché de Nouméa, les commerçants écoulent leur stock de poches en plastique. « La plupart des clients ont déjà leur propre sac, depuis quelques mois nous en donnons de moins en moins, une vingtaine par jour maximum », commente Vito Vili, gérant d’un stand de fruits et de légumes. Lorsqu’il n’en aura plus, il proposera des cartons ou des filets pour les acheteurs de grosses quantités. Une cliente rit en prenant justement un des derniers sacs plastique : « Tant qu’il y en a, j’en prends et quand il n’y en aura plus il me suffira de coudre un sac en tissu ». Mais le sac en tissu n’est pas des plus pratiques si on souhaite acheter un morceau de thon ou un filet de perroquet. « Nous prévenons déjà nos clients qu’ils devront prévoir leur boîte pour transporter le poisson, explique Myriam Deschamps, gérante d’une poissonnerie au marché. Pour les gros poissons, les clients pourront apporter un seau ou leur glacière. Ils devront venir avec le nécessaire en tout cas. Il va falloir s’adapter. » Elle a reçu la visite de l’entreprise Cellocal. Le spécialiste de l’emballage lui a proposé une alternative, des sacs réutilisables avec fermeture qui peuvent servir aussi à la congélation.

« Ces poches coûtent trois fois plus cher que les sacs plastique actuels (environ 5 francs l’unité contre 15 francs) donc nous n’allons pas pouvoir les offrir aux clients, ils devront le payer. » En ville, les commerçants commencent à donner des poches en papier à leurs clients.

Les supermarchés vendent déjà des cabas réutilisables. L’enseigne La boutique partagée propose quant à elle depuis plus d’un an des sacs réutilisables sous forme de filets, en coton bio, importés d’Asie et des lots de sacs faits à partir de plastique de bouteilles recyclées, importés depuis l’Australie. Des alternatives émergent et pas que du côté des sacs plastique.

Pailles et barquettes

En effet, le 1er septembre, la vaisselle jetable, les cotons-tiges, les pailles seront à leur tour interdits. The Fresh Coconut Bar, au marché de Nouméa, propose depuis un an et demi des pailles en papier recyclé 100 % compostable, ainsi que des fourchettes en bois, par exemple. Stéphane Certa, gérant de l’Imdex, change sa gamme de couverts jetables, lui aussi pour des alternatives en bois. Il est également concerné par l’interdiction des barquettes en plastique, au 1er mai 2020. Il s’inquiète particulièrement pour le déstockage. « Nous n’aurons pas le droit d’écouler les stocks restants, nous devrons les jeter. Or, ils sont déjà sur le territoire, déjà payés. Ce sera un manque à gagner. »

D’autant plus que certains de ses clients se tournent dès maintenant vers le bio. Imdex fournit justement la Casserolette en barquettes en pulpe de canne à sucre, 100 % compostables, depuis un mois. « Je ne voulais pas attendre le dernier moment pour changer. Les clients se plaignaient déjà de tout le plastique gaspillé, explique Patrick Gasser le gérant de cette entreprise de restauration. Les seuls bémols, ce sont les couvercles, eux aussi en pulpe de canne à sucre, qui ne sont plus transparents ainsi que le prix. On passe de 11 francs à 35 francs pour une barquette de 100 ml ! »

Egalement concerné, LéoNC fabrique des barquettes localement depuis juillet dernier. Pour l’instant ces barquettes sont faites à base de plastique mais à partir de mai 2020 elles seront biosourcées, à base de fécule de maïs, totalement biodégradables.

« C’est le seul matériel biosourcé avec lequel nous pouvons faire des barquettes transparentes. Le composé change mais les produits restent les mêmes et correspondent aux normes européennes en vigueur », explique Thomas Nguyen, le responsable de l’exploitation. Ces barquettes coûteront plus cher à la production et donc aussi à la vente. « Il n’y aura pas d’alternatives, on doit s’adapter. »