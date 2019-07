Condamné pour pêche et revente de tortues

Un homme de 40 ans a été condamné par le tribunal de Koné, vendredi, à la peine de 300 000 francs d’amende pour « pêche, mutilation, abattage, détention, collection, transport, transformation non autorisée d’une tortue marine sans dérogation » et « commercialisation, exposition à la vente, vente d’un mammifère marin ». L’affaire avait démarré en avril 2018, après le signalement d’un habitant de la région qui avait trouvé des boyaux de l’animal à carapace en allant pêcher. Le témoin avait ensuite rencontré le braconnier qui lui avait proposé d’acheter de la viande de tortue. Une enquête de la gendarmerie avait été ouverte et avait rapidement conclu qu’au moins deux tortues vertes, dont les carapaces mesuraient 54 et 64 centimètres, avaient été abattues pour être revendues. Le pêcheur avait, quant à lui, affirmé avoir vu cinq carapaces. Le suspect avait été identifié et entendus par les gendarmes.

Au-delà des réquisitions

Le quadragénaire, originaire de la tribu de Saint-Michel, avait reconnu la pêche des tortues. En province Nord, le code de l’environnement précise que « des dérogations (…) peuvent être exceptionnellement accordées par le président de la province Nord pour certaines cérémonies coutumières ». « Ces dérogations doivent avoir reçu préalablement l’aval du Conseil coutumier de l’aire dans laquelle sera pêché l’animal », précise encore le Code. Au cours du procès de vendredi, le procureur de la République avait requis la peine de 200 000 francs d’amende. Le tribunal est donc allé au-delà des réquisitions pour marquer le coup.