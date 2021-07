Six mois après la découverte du corps d’Aymeric, retrouvé brûlé vif à Dumbéa, sa mère, Valérie, ses sœurs, Vanessa et Aurélie, et son frère, Gaëtan, affichent clairement leur intention de rouvrir l’enquête. Si la justice a conclu à une mort accidentelle, sa famille assure vouloir connaître "toute la vérité".