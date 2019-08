Quatre jeunes interpellés par les policiers de la BAC après un cambriolage

Quatre personnes ont été interpellées, hier après-midi, par les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) et placées en garde à vue au commissariat central de Nouméa. Ces deux majeurs et ces deux mineurs sont suspectés d’avoir commis un cambriolage dans une habitation de la Vallée-des-Colons au cours duquel plus d’une quinzaine de bouteilles d’alcool avaient été volées. Après les constatations d’usage dans la maison, les policiers ont patrouillé dans le quartier. Le comportement de ce groupe leur a paru suspect et a conduit à une interpellation. Résultat : une partie du butin a pu être retrouvé sur eux.