[GROS PLAN] La Niña doit se maintenir jusqu'en 2023

Voilà de quoi plomber le moral de bon nombre de Calédoniens. Météo-France confirme que La Niña, synonyme de plus d'humidité et plus de chaleur que la normale, devrait se renforcer dès septembre et se poursuivre au moins jusqu'en janvier prochain. Et ce alors que la saison fraîche a déjà « pulvérisé tous les records » de pluies et de températures.