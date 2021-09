[GROS PLAN] Indopacifique : le Caillou au centre du jeu diplomatique

Vécue à Paris comme une « trahison » et « un coup dans le dos », la rupture du contrat de sous-marins par l'Australie a provoqué une crise diplomatique et fragilisé la puissance et l'image de la France dans l'Indopacifique, cet espace aux immenses enjeux géopolitiques et commerciaux et où se joue la rivalité entre les États-Unis et la Chine.