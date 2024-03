[Série] Objets du passé : la poupée de Rosette

Il était une fois… sur le bateau du "Tour de Côte", des petites filles et un certain Monsieur John Higginson, mineur et homme d’affaires, et riche ami de leurs parents qui habitaient Oubatche.

La plus jeune des fillettes était très sauvage et ne voulait pas embrasser l’homme, comme l’avaient fait ses sœurs. John Higginson, un peu dépité qu’une enfant lui refuse cette marque d’affection, promit alors à la sauvageonne une magnifique poupée si elle revenait sur son refus. Elle n’y consentit encore point. Mais l’insistance de ses sœurs finit par la convaincre qu’elle ne devait pas laisser passer une pareille occasion d’avoir un si joli présent.

John Higginson tint sa promesse. Au voyage suivant, il offrit à la jeune Rose Engler la plus belle poupée qu’il avait pu acheter à Nouméa.

Une des premières vendues à Nouméa

Emma Aimée Rose Engler, dont le surnom était Rosette, est née en 1898. Elle habitait alors Oubatche, où John Higginson se rendait régulièrement pour s’occuper de ses mines. Elle avait trois ans lors de l’épisode de la poupée, en 1901, qui s’est déroulé à bord du caboteur Emu.





En 1932, Rosette a épousé Frédérick Martin, descendant des colons Paddon, et a suivi son mari à Païta, emportant sa poupée dans ses bagages. C’est ainsi que le merveilleux jouet, avec toutes ses robes de dentelle précieusement conservées, est à Païta depuis plus de 70 ans. Rosette l’a offert à la villa-musée de Païta, où on peut l’admirer sous vitrine grâce à l’Association témoignage d’un passé.

La poupée de Rosette fut achetée chez Mme Lerrant, qui tenait un magasin de jouets rue Clemenceau, en face de chez Loupias, probablement l’actuel Café de la Paix, anciennement le King Cross. Elle était l’une des premières vendues à

Nouméa. Elle a été fabriquée en France, aux Établissements " Jumeau ", qui existent toujours. Elle se prénomme Isabelle, comme la fille de John Higginson.